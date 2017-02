Korte hevige brand in Spinozagebouw van Radboud Universiteit

Ladder van de 'godfather of waste' leeft als nooit tevoren

13 februari NIJMEGEN - Als Tweede Kamerlid bedacht de Nijmeegse oud-politicus Ad Lansink in 1979 een schema om afval te beheren. Nu, een kleine 40 jaar later, is de Ladder van Lansink nog altijd een begrip in de wereld. En de populariteit van zijn schema is alleen maar toegenomen, dankzij de opmars van de circulaire economie.