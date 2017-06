Meerdere gewonden bij enorme vechtpartij Druten

Stakend personeel schrijft boze brief aan bestuurder: Wij zijn Holland Casino

4 juni NIJMEGEN - Het stakend deel van het personeel van de acht Holland Casino-vestigingen in Nederland heeft in een open brief aan bestuurder Erwin van Lambaart fel uitgehaald naar het management. Met name het feit dat Holland Casino een deel van het eindbod van de cao-onderhandelingen, waar het bedrijf en vakbond FNV in verwikkeld zijn, via zijn website wereldkundig heeft gemaakt zet kwaad bloed.