Nijmeegse YouTube-sterren Milan en Jill uit elkaar

YouTube-sterren Milan Knol (26) en Jill van Dooren (24) zijn uit elkaar. Dat maakte het stel gisteren bekend in een emotionele videoboodschap via het YouTube-kanaal van Jill: Croco Jill. ,,Soms is 'houden van' niet meer genoeg’’, laat Jill in de video weten.

De reden van de breuk is 'niet zo spannend', vertelt ze. ,,We zijn altijd heel erg verschillend geweest. Maar in het begin kijk je daar doorheen, en dan is dat niet het belangrijkste. Maar als je uiteindelijk gaat samenwonen dan zie je dat die verschillen zo dermate groot zijn, dat het ons blokkeerde en dat we veel meer vriendschappelijk met elkaar omgingen dan dat we een relatie samen hadden.’’

Appartement in Nijmegen

De relatiebreuk betekent ook dat de vloggers hun nieuwe appartement in Nijmegen gaan verlaten. Jill: ,,Geen van ons blijft hier wonen, Milan blijft liever niet in Nijmegen wonen. Ik blijf liever wel in Nijmegen, maar kan de huur van het appartement niet betalen.’’

Volledig scherm In een emotionele videoboodschap van ruim 12 minuten hebben de YouTube-sterren Milan en Jill laten weten dat ze niet langer een setje zijn. © Screenshot YouTube Croco Jill

De vloggers hebben ervoor gekozen om via een vlog hun fans op de hoogte te brengen, omdat dit ook hoort bij het 'YouTube-leven'. Milan: ,,Je wil zo'n proces met z'n tweeën doorstaan, 'iedereen laat me met rust, let's go, op naar het volgende hoofdstuk in je leven', maar als je YouTube doet, kan dat niet.’’

Geen ruzie

Het stel benadrukt dat ze niet met ruzie uit elkaar zijn gegaan. Milan: ,,Dit is het dus, we moeten er samen voor zorgen dat we er voor elkaar zijn, terwijl we, ironisch genoeg, er daarna er niet meer voor elkaar zullen zijn. In elk geval niet meer op de manier zoals het was, vijf jaar.’’

Jill: ,,Het is zoals het is en wat we hebben verteld dat is de waarheid, dat is de enige waarheid en we houden niks verborgen, dat is gewoon hoe het is. Nu is het eruit.’’