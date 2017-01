Rijdende Rechter: Klimopmuur in Nijmegen moet weg

Hoogste muur

„Het is de hoogste muur die ik ooit in mijn carrière van Rijdende Rechter gezien heb”, zei rechter Reid dinsdagavond in de uitzending van de rechtszaak. De klimop is niet de oorzaak van de slechte staat van het bouwwerk. Maar van Reid moet de wankele erfafscheiding wel weg. „Het is een geluk dat u nog leeft”, zei hij tegen buurvrouw Kroeze. Volgens de rechter is het onmogelijk de muur te stutten. Het hele vrijstaande deel van het bouwwerk moet daarom weg, zei Reid.