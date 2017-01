Strijd om Nijmeegse wondergel nog niet beslist

ARNHEM/ NIJMEGEN - Speelde het Nijmeegse bedrijf Noviotech geheime informatie over een op de Radboud Universiteit ontwikkelde supergel door aan een dochteronderneming? Dat is maar zeer de vraag, zo oordeelde de voorzieningenrechter in Arnhem maandag.

Op dit moment staat in ieder geval niet vast dat het bedrijf afspraken heeft geschonden. Daarom wees de rechter diverse verzoeken van Secmatix, een onderneming die is gelieerd aan de Nijmeegse universiteit, af.

Ontdekking

Inzet is de ontdekking van het polysiocyanopeptide-polymeer, kort gezegd PIC, in de wandelgangen ook wel bekend als wondergel of supergel.

PIC is een oplossing van moleculen die vloeibaar wordt bij koude omgevingstemperaturen en juist weer verhardt bij warmte. Dat terwijl normaliter precies het omgekeerde gebeurt - denk aan bijvoorbeeld een taart van gelatine.

Gat in de markt

Een gat in de markt, beseften de onderzoekers. Om de supergel voor verschillende toepassingen verder te ontwikkelen, ging de Radboud Universiteit een samenwerking aan met Noviotech. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het op de markt brengen van nieuwe technologieën. De samenwerking resulteerde in een nieuw bedrijf: Secmatix.

Informatie doorgespeeld

Vorig jaar kwam de klad in die samenwerking, voor Noviotech reden om uit Secmatix te stappen. Volgens de Radboud Universteit, de overgebleven aandeelhouder in Secmatix, heeft Noviotech informatie over het productieproces van PIC doorgespeeld aan dochteronderneming Novioponics. Dat bedrijf zou op op eigen houtje zijn begonnen met de productie van PIC en deze willen gebruiken in een coating voor landbouwgewassen. In strijd met de eerder gemaakte afspraken tussen de Radboud Universiteit en Noviotech, aldus Secmatix.