Tien bier halen? Wat dacht je van maximaal twee per keer

Het instituut wil het aantal incidenten met dronken jonge feestgangers terugdringen. Maximaal twee drankjes meegeven is een van de mogelijke maatregelen. ,,Wettelijk mag een barman geen drank verstrekken als duidelijk is dat de gekochte drank ter plekke wordt doorgegeven aan een 18-minner. Maar het is nu voor een horecaman niet te doen om precies te weten voor wie al die drankjes zijn die hij schenkt. Daarom dat aantal van twee, dan heeft de barman het sneller in de gaten als er grote hoeveelheden drank worden doorgegeven’’ , aldus een woordvoerder van STAP.



STAP reageert op de uitlatingen van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls die zijn zorgen uitsprak over de vele dronken jongeren tijdens de Nijmeegse vierdaagsefeesten. ,,Ze liggen dronken in de goot en moeten door hun ouders worden opgehaald”, zo stelde Bruls.