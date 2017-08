Twijfel over fipronil-test: waarden gifeieren bij second opinion lager

De auto is de baas in de straten van Nijmegen

8 augustus NIJMEGEN - Auto's krijgen de meeste plek in de Nijmeegse straten. 57 procent van de beschikbare ruimte in de stad is gereserveerd voor auto's. Dat blijkt uit een inventarisatie van Milieudefensie in twintig grote steden, door parkeervakken en rijbanen bij elkaar op te tellen. Die vullen in Nijmegen dus meer dan de helft van de straten. De stad staat daarmee op plek 10 in Nederland.