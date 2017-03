50-jarige Miura scherpt record als oudste doelpuntenmaker ooit verder aan

Na afloop van de wedstrijd reageerde 'King Kazu' gelaten op zijn doelpunt. ,,Ik ben blij dat ik heb kunnen bijdragen aan een goed resultaat. Ik ben altijd wel op zoek naar doelpunten, maar over de wedstrijd van vandaag had ik vooraf al een goed gevoel."



Miura - die 91 interlands speelde voor het nationale elftal en in het buitenland onder meer uitkwam voor Genoa en Santos - werd vorige week al de oudste profvoetballer aller tijden. Met zijn vijftig jaar en zeven dagen loste hij toen Sir Stanley Matthews af als recordhouder.



Yokohama acteert op het tweede niveau in Japan. Het record van oudste doelpuntenmaker in de J1 League – de hoogste voetbaldivisie van het land – staat op naam van Zico. De Braziliaan was 41 jaar, 3 maanden en 12 dagen oud toen hij voor zijn club Kashima Antlers scoorde.