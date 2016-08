American football-speler blijft uit protest zitten tijdens volkslied

Video Harde wind maakt van waardeloos schot onverwachte goal

25 augustus Soms zijn de onverwachte goals ook meteen de mooiste of de leukste goals. Zo ook in de voorronde van de FA Cup. Tijdens het duel in Engeland tussen Thamesmead Town en Guernsey kreeg de harde wind vat op een waardeloos schot, vloog via de lat terug het veld in en de alerte spits Jack Mahoney prikte de bal alsnog achter de verbaasde doelman.