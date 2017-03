Arsenal-fans houden anti-Wengermars

VIDEO: Harrison vernielt vijf rackets in twee minuten

10 maart Marcos Baghdatis sloeg in 2012 tijdens de Australian Open vier rackets stuk in één minuut tijd. Ryan Harrison deed er in Indian Wells een minuut langer over, maar bij de 24-jarige Amerikaan sneuvelden liefst vijf rackets. Eentje trapte Harrison stuk tijdens zijn partij tegen Damir Dzumhur.