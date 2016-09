Beckenbauer annuleert wijnproeverij in Zwitserland

Video Pitcher vangt bal op onnavolgbare wijze

Als verrevelder met een uiterste sprong een homerun wegplukken voor de grijpgrage handen van het publiek, is natuurlijk erg bevredigend. Maar de mooiste vangbal komt dit MLB-seizoen waarschijnlijk op naam van Zach McAllister, de pitcher van Cleveland Indians. In de wedstrijd tegen Minnesota Twins plukte hij de bal uit de lucht, nadat hij deze via zijn kuit op had laten stuiten. Dit alles verwerkt in een sierlijke pirouette; zo zie je ze niet vaak.