Bizar einde van bokspartij in Washington

Dirrel moest medisch behandeld na de onreglementaire klappen. In alle commotie na afloop stapte Leon Lawson Jr, coach van Dirrel en ook zijn oom, de ring in en deelde twee rake klappen uit aan verliezer Uzcategui.

Dirrel bood later zijn excuses aan voor de actie van zijn oom. ,,Het spijt me wat mijn coach heeft gedaan'', zei Dirrel. ,,Mijn coach is mijn familie, mijn oom, en hij was bezorgd. Hij zorgt voor mij. Hij houdt van me. Vergeef hem alsjeblieft.''