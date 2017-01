Boete van 46.000 euro voor Sagna na instagrampost

Pogba eerste voetballer met eigen emoji op Twitter

13 januari Paul Pogba is hip, zoveel is zeker. De middenvelder van Manchester United, die met zijn verschillende (excentrieke) kapsels regelmatig het nieuws haalt, is zelfs de eerste voetballer die een eigen emoji krijgt op Twitter. Onder de hashtag Pogba kunnen twitteraars het fraaie resultaat zelf bekijken en de wereld in sturen.