Bouchard op tweede date met gelukkige fan

Ze bezochten de NBA-wedstrijd tussen de Brooklyn Nets en de Milwauke Bucks in het Barclays Center in New York, waar ze aan de rand van het veld zaten. ,,Na alle aandacht kon ik er niet meer onderuit, maar omdat John een anoniem account had wist ik helemaal niet hoe hij eruit zag. Dat was dus best spannend, maar hij bleek een hele aardige en leuke jongen. Hij pikte me op bij m'n hotel en had een cadeautje voor me gekocht. Of we nog op een tweede date gaan? Zeker weten," zei Bouchard woensdag bij het verlaten van het Barclays Center.



Of we dat heel serieus moeten nemen, valt te betwijfelen. Bouchard heeft sinds kort een relatie met de professionele ijshockeyer Jordan Caron (26) uit Canada.