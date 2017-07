Russische boer bouwt uit protest duur WK-stadion na van hooi

Suárez in het kwadraat: El Salvador bijt zich vast in VS

20 juli De spelers van El Salvador deden er vannacht in de Gold Cup alles aan om het de VS moeilijk te maken. Eerst beet Henri Romero in de rug van Jozy Altidore en greep daarna ook nog eens een tepel van de ex-AZ’er vast. Twintig minuten later beet ook Darwin Cewen zijn tegenstander. Nu was Omar Gonzalez het slachtoffer.