Chileense keeper boos: Hond maakte geen save

Materiaalman besproeit veld City met knoflooksap

18 september De fans van Manchester City zullen woensdag de knoflookgeur in het Etihad vast wel hebben opgemerkt. Nee, de Arabische eigenaren hebben geen nieuwe snack uit het Midden-Oosten geïntroduceerd. Het is de materiaalman die schuldig is. Lee Jackson besproeit de grasmat namelijk met knoflooksap. De reden? Om parasieten weg te houden.