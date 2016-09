Criminelen beroven Venezolaanse profvoetballers

De voetballers werden 2,5 uur lang gegijzeld. De overvallers dreigden met granaten te gooien indien de spelers zich zouden verzetten.



De overval vond plaats na de 2-1 nederlaag van Trujillanos, dat op de 15de plaats staat in de D1 (20 clubs), bij Monagas. De overvallers dwongen in het noordoosten van de staat Anzoategui de spelersbus om te stoppen. Daarna gingen de criminelen de spelers af en dwongen hen om alles af te geven. Het Twitteraccount van Trujillanos FC plaatste vandaag een foto met de ontblote profvoetballers.



De Venezolaanse voetbalbond Asociación FUTVE toont zich solidair met Trujillanos FC en doet in een verklaring een beroep op de autoriteiten om de veiligheid van spelers te waarborgen.



Crisis

Venezuela, een van de gevaarlijkste landen ter wereld, verkeert in zwaar weer door een zware economische crisis. Vorig jaar waren er 17.778 moorden, dat is 58,1 per 100.000 inwoners.



De Internationale Tennis Federatie (ITF) besloot op 8 september vanwege de onveiligheid om de Davis Cup-wedstrijd tussen Venezuela en Peru te verplaatsen naar Lima (Peru).