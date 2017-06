Deze miljoenenbedragen kregen de sporters in 2016

Less is more, maar niet altijd. Cristiano Ronaldo mocht in 2016 maar liefst 83 miljoen euro in zijn spaarpot steken. Dat valt in het niet bij wat Floyd Mayweather in 2015 verdiende: de gepensioneerde bokser mocht dat jaar maar liefst 267 miljoen euro op zijn rekening bijschrijven. Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes bracht vandaag de jaarlijkse lijst met de jaarsalarissen van topsporters uit, waarop Ronaldo dus op 1 staat.