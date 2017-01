'Dikke Ronaldo' kan niet lachen om grapje van oud-teamgenoot Owen

AS Excelsior vliegt zestien uur voor bekerwedstrijd

8 januari Heerenveen uit tegen Roda JC, Feyenoord dat afreist naar FC Groningen: in de eredivisie moeten clubs soms best wat uurtjes in de bus zitten. Maar dat is niets vergeleken bij de reis die AS Excelsior maakte voor een Franse bekerwedstrijd.