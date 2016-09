Doelman wordt gearresteerd na 43 tegengoals

Of de aanhouding van Kwiotek te maken had met een mogelijk geval van matchfixing, wilde de politie niet kwijt. Feit is dat het een wel heel ongelijke strijd was voor SV Vonderort, dat het met slechts negen man opnam tegen PSV Oberhausen. Na een kwartier stond het al 4-0, en halverwege was de score opgelopen tot 19-0. Omdat de tegenstander na een blessure tot acht eenheden was herleid, besliste de coach van Oberhausen om de tweede helft ook met zijn achten aan te vatten. Helpen deed het niet voor SV Vonderort, dat met 43-0 afdroop.



Voor Marco Kwiotek was het daarmee niet afgelopen. De doelman van SV Vonderort zag enkele dagen later twee politiewagens het trainingscomplex oprijden. Kwiotek werd opgepakt en mocht mee naar het bureau om uitleg te geven. Na enkele uren werd hij weer vrijgelaten.