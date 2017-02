Drenthe stopt en is voortaan Roya2Faces

De pas 29-jarige Rotterdammer debuteerde op jonge leeftijd voor Feyenoord, verdiende in 2007 een toptransfer naar Real Madrid en speelde in 2010 onder Bert van Marwijk zijn eerste en enige interland voor het Nederlands elftal in het vriendschappelijke duel met Turkije. Drenthe versleet daarna vele clubs. Via allerlei omzwervingen belandde hij uiteindelijk bij Baniyas SC. Daar, in de Verenigde Arabische Emiraten, kwam hij in 2016 voor het laatst als prof in actie.