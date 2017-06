Ex-Ajacied McCarthy slachtoffer fakenews: Ik leef nog!

Besiktas viert titel met zwart-witte armada door Bosporus

18:22 Bij PSV hebben ze de platte kar, bij Besiktas vieren ze het titelfeest met een enorme boot. De spelers werden per boot over de Bosporus vervoerd. Vele Besiktas-fans vierden het feest mee op de rivier door met bootjes rond de spelers te varen. Uiteindelijk werden de voetballers per open bus naar het stadion gebracht.