Excuses Mainz voor harde overtreding op Augsburg-speler

Video Chileense keeper boos: Hond maakte geen save

17:36 Een hond die bij de wedstrijd tussen Trasandino en Deportes Melipilla in de Chileense derde divisie is een hit op sociale media. Niet iedereen is daar blij mee. Op een filmpje is te zien hoe een hond de bal bij het doel tegenhoudt. Volgens Trasandino-keeper Fabian Cerda liet hij de bal bewust lopen en zou de bal sowieso naast zijn gegaan.