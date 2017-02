Guardiola wenst Arter geluk bij geboorte kind nadat dochter overleed bij bevalling

Arter en zijn verloofde Rachel verloren in december 2015 hun dochtertje bij de bevalling en dat heeft ook Guardiola meegekregen. ,,Hij wenste mij en mijn partner veel geluk. Een ongelooflijk mooi gebaar", zo vertelt Arter. ,,Voor mij is hij de beste manager in de wereld en ik heb enorm veel respect voor hem. Als iemand met zijn status dan naar mij toe komt, dan doet dat wat met me. Ik respecteerde zijn woorden en geniet er van."



Guardiola vertelde na afloop van het duel op de persconferentie dat hij op de hoogte was van de tragedie die Arter in 2015 onderging. ,,Hij wordt binnenkort vader en daar wilde ik hem mee feliciteren. Ook wilde ik zijn partner succes wensen, want ik weet wat er in het verleden is gebeurd."