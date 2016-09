Heerlijke omhaal in Braziliaanse competitie

Video Wanhopige Baghdatis appt zijn vrouw tijdens wedstrijd

9:01 Marcos Baghdatis wist het in de achtste finale van de US Open even niet meer. Met een 2-0 achterstand in sets tegen Gaël Monfils, besloot de 31-jarige Cyprioot uit radeloosheid zijn vrouw een berichtje te sturen. Helpen deed het niet, ook de derde set ging vlotjes naar de Fransman; 6-3, 6-2, 6-3.