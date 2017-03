Gaat Henk Krol weer de mist in? Michels moet nieuwe bondscoach worden

Het is niet voor het eerst dat Krol de mist in gaat met overleden personen. Eerder feliciteerde hij Joost Zwagerman op Facebook met zijn verjaardag, terwijl de schrijver een paar maanden eerder zelfmoord had gepleegd.



Oud-bondscoach Rinus Michels leidde Oranje in 1988 naar de enige titel uit de historie: het Europees kampioenschap. In 1999 werd Michels door de wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen tot de beste coach van de twintigste eeuw. Op 3 maart 2005 overleed De Generaal.