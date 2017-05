Is dit de Vincent van Gogh onder de terreinknechten?

De medewerker van Leicester City liet woensdag tijdens een workshop in het King Power Stadium zien waartoe hij in staat is. Ledwidge maaide het logo van Leicester City in de middencirkel. De terreinverzorgers van de club uit de Premier League staan bekend om hun sublieme grasverzorging. Het veld ligt er meestal als een biljartlaken bij. Tijdens de workshop probeerden de verzorgers van Leicester nieuwe technieken uit om ontwerpen in het gras te maaien.