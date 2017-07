'James pakt rugnummer van Robben af'

Real-aanwinst Theo heeft moeite met hooghouden

11 juli Real-aanwinst Theo Hernandez mag tijdens zijn presentatie aan de fans laten zien waar hij toe in staat is. Daar hoort altijd een beetje hooghouden bij, maar de aankoop van 30 miljoen euro heeft daar in eerste instantie wat moeite mee. Nadat de linksback over zijn zenuwen heen is, gaat het gelukkig wat beter.