Klopp bewijst met selfie aan Klavan dat interesse echt is

Toen Klopp de interesse van Liverpool aan Klavan via een berichtje per telefoon overbracht, antwoordde de Est: ,,Ik geloof je niet. Ik heb bewijs nodig'', aldus Klavan (30) tegen Daily Telegraph. Daarom stuurde Klopp een selfie van zichzelf waarop hij breed lachend staat.



Uiteindelijk bleek het allemaal waar te zijn en betaalde Liverpool vijf miljoen euro aan Augsburg. Klavan had zijn droomtransfer.



,,Het was altijd mijn droom geweest om in de Premier League te spelen. En dan zegt iemand dat je niet alleen een kans hebt, maar dat het zelfs om Liverpool gaat. Ik had zoiets van: gebeurt dit echt? Er zijn spelers die elke dag hun zaakwaarnemer vragen of er interesse is van een andere club. Ik niet. Ik heb gezegd dat ik alleen iets wil horen als het 100 procent zeker is.''



Louis van Gaal is volgens Klavan heel belangrijk geweest in zijn loopbaan. ,,Voordat ik bij AZ kwam, speelde ik linksback. Hij maakte een centrale verdediger van mij. Van Gaal was briljant. Ik leerde veel van hem.''