Kyra (14) is de snelste vlieger ter wereld

Kyra traint drie keer per week, na schooltijd. Tijdens het competitieseizoen oefent ze vaker. Elke trainingssessie duurt uren, maar ze vliegt telkens maar drie minuten lang. In tegenstelling tot andere vrouwelijke deelnemers, heeft Poh geen achtergrond in het turnen of dansen.



,,De meeste van mijn tegenstanders hebben een sierlijke stijl en zijn heel lenig. Daarom probeer ik in mijn routine meer krachtige bewegingen toe te voegen, die zeer technisch en snel zijn", vertelt Poh.



Indoor skydiving is een relatief nieuwe sport, maar voor Kyra is het nu al een levenslange passie. ,,Toen ik klein was maakte ik al tekeningen van mezelf waarin ik vloog over Singapore", lacht ze. ,,Mensen zijn niet gemaakt om te vliegen, maar voor mij is het altijd een droom geweest. Nu kan ik 'vliegen' in een tunnel, dus ik ben heel blij dat ik deze sport heb ontdekt."