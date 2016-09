Lochte belaagd tijdens Dancing with the Stars

Lochte werd vorige week voor tien maanden geschorst door de Amerikaanse zwembond, omdat hij gelogen had over wat er tijdens een dronken nacht gebeurd was in een tankstation in Rio. De zesvoudig olympisch kampioen raakte ook tal van sponsors kwijt, maar begon vol goede moed aan de foxtrot in het populaire programma, dat ABC uitzendt.



Het tv-publiek kreeg niet te zien hoe twee mannen, gehuld in anti-Lochte shirts, probeerden de dansvloer op te rennen. ABC zond snel een commercial uit.