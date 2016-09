Max voetbalt voor slachtoffers aardbeving Italië

Kleed­ka­mer­schan­daal zwemselectie Zuid-Korea

15:01 De zwemwereld in Zuid-Korea is in de ban van een kleedkamerschandaal. Twee mannelijke topzwemmers worden ervan verdacht met cameraatjes in de kleedkamer stiekeme opnames van vrouwelijke collega's te hebben gemaakt. De politie in Seoul is een onderzoek gestart.