Memphis Depay betrapt met waterpijp

The Sun weet wel raad met de plaatjes en is benieuwd naar de gevolgen voor de toch al lastige relatie tussen Mourinho en Depay. De 22-jarige international komt niet voor in de plannen van de Portugese coach en lijkt deze transferperiode te verkassen. Depay was in de bar met een goede vriend en drie vriendinnen, weet The Sun ook nog te melden. Manchester United wilde niet reageren.



Depay is niet de eerste voetballer die is betrapt op het roken van een zogenaamde shishapijp. Ook doken foto's op van Patrick van Aanholt, Gabriel Agbonlahor, Raheem Sterling en Jack Wilshere.