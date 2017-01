Mo Farah: Door Trump voel ik mij een buitenaards wezen

Bezoekers uit zeven islamitische landen zijn de komende drie maanden niet welkom in de Verenigde Staten. Het gaat om mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië. Farah heeft zowel een Brits als een Somalisch paspoort, en woont al een tijd in de Verenigde Staten.



,,Op 1 januari ben ik door de Engelse koningin geridderd, en nu voelt het alsof president Trump van mij een buitenaards wezen heeft gemaakt'', aldus Farah op Facebook.



,,Ik ben een Brits staatsburger, die de afgelopen zes jaar in de Verenigde Staten heeft gewoond. Ik heb hard gewerkt, belasting betaald, mijn bijdrage geleverd aan de samenleving en mijn vier kinderen opgevoed in de plaats die ze als hun thuis zien. En nu wordt ons verteld dat we niet welkom meer zijn. Het is zeer verontrustend dat ik straks mijn kinderen misschien moet gaan vertellen dat papa niet naar huis kan komen. En dat ik uit moet leggen dat de president beleid maakt op basis van onwetendheid en vooroordelen.''