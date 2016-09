Negenjarige rugbyer geeft 'beast mode' nieuwe invulling

Video Lochte belaagd tijdens Dancing with the Stars

11:43 De verzonnen overval bij de Olympische Spelen in Rio blijft de Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte achtervolgen. Twee indringers verstoorden maandag de liveshow van Dancing with the Stars in Los Angeles, waar de zwemmer voor het eerst optrad met professioneel danser Cheryl Burke. Bewakers grepen tijdig in.