Noorse grensrechter door supporter met verf bespoten

Eriksen kopieert magische Gazza

14 april Christian Eriksen heeft als eerbetoon aan Paul Gascoigne een legendarische vrije trap van exact 26 jaar geleden gekopieerd. Op de training van Spurs had de Deense middenvelder van Tottenham Hotspur vandaag vier pogingen nodig om de bal à la Gazza in de bovenhoek te mikken. Spurs-legende Gascoigne deed dat 26 jaar geleden in de halve finale van de FA Cup tegen Arsenal.