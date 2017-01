Oogbal plopt uit kas tijdens basketbalduel

De gruwelijke blessure ontstond in een partij die de Amerikaan donderdag in Auckland speelde voor zijn ploeg New Zealand Breakers. Een tegenstander prikte hem per ongeluk in zijn oog. ''Ik kon met mijn handpalm mijn loshangende oogbal voelen'', zei hij tegen een lokaal radiostation. ''Maar ik kon ook nog steeds door het oog kijken.''



Mitchell kreeg in de ambulance wat druppels zoutoplossing en pijnstillers en voelde hoe zijn oog weer op zijn plek werd gezet. ''Ook een erg gek gevoel. Het voelde zo goed om weer met mijn oog te kunnen knipperen''.



Hoewel de 24-jarige basketballer nog wat tests moet ondergaan, lijkt het erop dat hij er geen blijvende schade aan overhoudt.