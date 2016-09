Pirlo brengt speciale 'wijnschoenen' op de markt

New York City

Pirlo komt sinds de zomer van 2015 uit voor New York City FC, waar hij ploeggenoot is van Frank Lampard en David Villa en waar Patrick Vieira zijn trainer is. New York City eindigde dit seizoen als derde in de Eastern Conference van de MLS en zal binnenkort mee gaan doen aan de play-offs om het kampioenschap. Afgelopen weekend kreeg Pirlo in New York nog bezoek van twee andere iconen van het Italiaanse voetbal, Paolo Maldini en Christian Vieri.