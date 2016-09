Politievakbond wil 49ers boycotten na zitactie speler

Nu dreigt de politievakbond om de 49ers te boycotten indien de club de American football-speler niet straft. Dus geen politiebewaking meer in Santa Clara, waar het stadion van de 49ers ligt.



,,Ik ga niet staan voor een land dat zwarte en gekleurde mensen onderdrukt'', zei Kaepernick, die zich geregeld uitlaat over politiegeweld in de VS, over zijn actie.



Volgens de politievakbond is zijn gedrag 'ongepast' en zijn uitspraken over de politie zijn 'beledigend' en 'onjuist'.



Politiebaas Michael Sellers heeft de vakbond opgeroepen om de veiligheid van burgers voorop te stellen. ,,Zijn uitlatingen brengen ons land niet samen. De politie is er echter om de rechten van iedere burger te beschermen, ook als we het niet met hem of haar eens zijn.''