Polletje kapers slaan weer toe, Van Bronckhorst veruit beste linksback uit de geschiedenis

Italiaanse tennissers zingen: ‘Oh mama, ik heb Maradona gezien’

8 februari Diego Maradona is de laatste tijd vaste gast bij het Argentijnse Davis Cup-team. Maandag zag Pluisje zijn landgenoten verliezen van Italië. Maradona was echter de beroerdste niet en feliciteerde de Italianen voor hun zege. In de kleedkamer brachten de Italiaanse tennissers een ode aan Maradona, die zeer succesvol was bij Napoli.