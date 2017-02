Reservekeeper Sutton eet tijdens duel met Arsenal nog pasteitje

Duel in Brazilië vanwege tv-ruzie afgelast

21:31 De wedstrijd tussen Atletico Paranaense en Coritiba is gisteren afgelast vanwege een ruzie over de tv-rechten. De twee teams weigerden een deal te sluiten met de belangrijke omroep TV Globo. In plaats daarvan zou het duel, een klassieker van het staatskampioenschap van Paraná, worden uitgezonden op YouTube en Facebook.