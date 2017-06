Ronaldo over kapsel uit 2002: Was puur om de aandacht af te leiden

Ronaldo was gisteravond te gast bij het populaire televisieprogramma El Hormiguero (vertaling: de mierenhoop) van Antena 3, waar vaker bekende sporters langskomen. Ronaldo speelde in het seizoen 1996/1997 voor FC Barcelona en van 2002 tot 2007 bij Real Madrid. De tweevoudig winnaar van de Gouden Bal werd in de show onder meer gevraagd naar zijn bizarre kapsel tijdens het WK 2002 in Zuid-Korea, waar Ronaldo vlak voor de halve finales besloot om de achterkant van zijn hoofd kaal te scheren en alleen voorop nog een pluk haar over te laten. ,,Waarom ik dat deed? Daar heb ik een logische verklaring voor. Ik was op dat moment voor slechts 60 procent fit en iedereen had het over mijn fitheid. Toen nam ik dit kapsel en ging het alleen nog maar daarover."



Of zijn nieuwe kapsel echt invloed had op de rest van zijn toernooi zullen we nooit weten, maar feit is wel dat Ronaldo de enige treffer maakte in de halve finale tegen Turkije (1-0) en ook twee keer scoorde in de gewonnen finale tegen Duitsland (2-0). Ronaldo mocht in de show ook een poging doen om het kapsel aan te brengen bij een jongen uit het publiek.