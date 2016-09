Rutjes 'helemaal blij' dat hij op foto mag met Bergkamp

Beckenbauer annuleert wijnproeverij in Zwitserland

12:46 Wijn smaakt Franz Beckenbauer kennelijk even niet meer. De Duitse voetbalheld, die donderdag kreeg te horen dat justitie in Zwitserland hem wil vervolgen voor fraude en witwassen, heeft een voor vrijdag in Zürich geplande wijnproeverij afgezegd. Dat meldde het Duitse persbureau DPA, die ook weet dat 'Der Kaiser' mede-eigenaar is van een grote wijngaard in Zuid-Afrika.