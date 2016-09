Sky Sports ontslaat Di Canio vanwege fascistische tattoo

,,We hebben een fout gemaakt. Bij deze verontschuldigen we ons bij iedereen. We hebben veel met Di Canio gepraat en besloten om de samenwerking te beëindigen", liet Sky Italia weten in een verklaring op de website.



In zijn tijd als speler kwam de heetgebakerde Di Canio ook al regelmatig in opspraak door het brengen van de Hitlergroet aan de fans van Lazio.