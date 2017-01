Sporting beboet: fan gooit lupinebonen naar keeper

Bayern levert lading worst af bij 'goede buur' Ingolstadt

24 januari Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München heeft zich (deels) aan zijn woord gehouden. De Duitse oud-international beloofde in december in een joviale bui aan alle spelers en andere personeelsleden van FC Ingolstadt een vrachtwagen vol met bier en worst nadat de degradatiekandidaat verrassend van de toenmalige koploper RB Leipzig (1-0) had gewonnen.