Strootman legt het in drone-challenge af tegen Cafu

De transfersom van Neymar hoog? Nee dan het jaarsalaris van Diocles

3 augustus Iedereen valt over de vermoedelijke transfersom van 222 miljoen euro die Paris Saint-Germain over heeft voor de Braziliaanse stervoetballer Neymar van Barcelona. Waarom wordt er steeds meer betaald voor een voetballer? In de Romeinse oudheid werden echter ook al grote sommen geld betaald voor de sterren van toen. Het Belgische Nieuwsblad berekende dat de Romeinse wagenrenner Diocles bijvoorbeeld een jaarloon van omgerekend 228 miljoen euro opstreek.