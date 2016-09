Tumor ontdekt bij Bröndy-fan na bal tegen hoofd

Duitse amateurclub verslaat FIFA in rechtszaak

12:02 De Duitse amateurclub SV Wilhemshaven heeft vandaag een langlopend conflict met de FIFA in de rechtbank gewonnen. Op besluit van de wereldvoetbalbond degradeerde de provincieclub in 2014, nadat het volgens de FIFA in 2007 had verzuimd een vergoedingssom te betalen aan voormalige clubs van de Argentijnse profspeler Sergio Safarzazu.