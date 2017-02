Twitteraars willen gevecht tussen Pacquiao en Khan

Khan was met afstand het populairst als volgende tegenstander van Pacquiao, die tegenwoordig politicus in zijn geboorteland is. Hij kreeg liefst 48 procent van de stemmen. Kell Brook moest het met de helft daarvan doen en Terence Crawford kreeg 21 procent van de stemmen. Jeff Horn was weinig populair. Slechts zeven procent van de Twitteraars zag een gevecht tussen de Australiër en de 38-jarige Pacquiao zitten.



Pacquiao won vorig jaar november de WBO-wereldtitel in het weltergewicht door Jessie Vargas te verslaan. Eerder dat jaar was hij nog gestopt ten gunste van zijn politieke carrière. Wanneer de volgende wedstrijd van ''Pacman'' is, is nog niet bekend. Wel maakte hij bekend dat het gevecht in de Verenigde Arabische Emiraten zal plaatsvinden.