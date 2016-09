Upton Park 'opgeblazen' voor film

Rugbyer staat voor schorsing na twee bijtincidenten in één duel

19 september Rugbyer Chris Ashton moet voor de Rugby Football Union (RFU) verschijnen vanwege twee bijtincidenten. Ashton, die voor de Saracens speelt, zou twee keer in de wedstrijd tegen Northampton een tegenstander hebben gebeten. De eerste beet was in de 24ste minuut, de tweede een minuut later.