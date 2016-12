Van Dijk poseert met City-shirt

VIDEO: Genoa-keeper door het lint bij vrije trap

19 december Genoa-keeper Mattia Perin zag zijn ploeg in de laatste 20 minuten een 3-1 voorsprong weggeven tegen Palermo, dat terugkwam tot 3-4. Daarom had Perin in blessuretijd alle haast om een vrije trap te nemen. Ilija Nestorovski stond echter in de weg. De doelman liep de bal voorbij en duwde de irriterende Palermo-spits weg.